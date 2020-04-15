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Лента новостей / В регионе

19 врачей в Курской области заразились коронавирусом

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19 врачей в Курской области заразились  коронавирусом. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Олег Климушин на онлайн конференции. Случаи заражения зарегистрированы в четырёх больницах. 

Заражение произошло из-за контактов как с ранее заболевшими пациентами, так и с бессимптомными носителями. Главный санитарный врач региона уточнил, что медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, однако в одном случае заражение произошло из-за того, что недостаточно тщательно была выстроена работа по применению средств защиты. 

В целом же из 89 подтверждённых на данный момент случаев COVID-2019 - 9 детей  и лишь 11 человек старше 65 лет. В основном люди болеют семьями. Основная масса заболевших прибыла из других российских регионов. Установлено в общей сложности более 1200 контактировавших с заражёнными людей. Все они сейчас тоже сдают анализы.

Больше половины случаев инфицирования зарегистрировано в Курске - 54. На втором месте Поныровский район - там 8 заболевших, 4 случая в Черемисиновском районе. По три случая зафиксировано в Железногорске, Курском, Рыльском, Глушковском и Горшеченском районах. По одному в Золотухинском, Тимском, Льговском, Суджанском, Обоянском, Щигровском, Советском и Курчатовском.
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