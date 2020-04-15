Балет Игоря Моисеева выступил для медицинских работников со сцены Большого театра
Даже в период пандемии артисты ансамбля все равно находит возможности, чтобы порадовать своих поклонников.
Прославленный коллектив, сообщили «Аргументы и факты», представил солист Олег Чернасов. Он исполнил знаменитую хореографическую миниатюру «Борьба нанайских мальчиков», поставленную основателем ансамбля Игорем Моисеевым. «Изюминка» номера заключается в том, что обоих мальчишек изображает на сцене один артист, демонстрируя при этом чудеса перевоплощения. Закончив этот юмористический по характеру, но чрезвычайно сложный по исполнению номер, Олег Чернасов поблагодарил зрителей и выразил надежду на скорую встречу, которой артисты ждут с таким же нетерпением, как и публика: «Мы всегда думаем о вас, без вас мы никак не справимся, мы ощущаем вашу поддержку».
Даже в период пандемии артисты ансамбля все равно находит возможности, чтобы порадовать своих поклонников – чего стоит только их виртуальная совместная репетиция, видео которой несколько недель гуляет по интернету. Нельзя не согласиться со словами представителя генерального спонсора ГААНТ «Газпромбанка» Елены Фальковой: «Ансамбль имени Моисеева вновь, как и 75 лет назад, подтвердил, что в дни суровых испытаний народные танцы способны поднять настроение и, если угодно, боевой дух!».