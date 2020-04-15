  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

Балет Игоря Моисеева выступил для медицинских работников со сцены Большого театра

Даже в период пандемии артисты ансамбля все равно находит возможности, чтобы порадовать своих поклонников.

Читайте также

11 апреля в прямом эфире состоялся концерт, зрителями которого стали медработники, сотрудники правопорядка, волонтеры, водители общественного транспорта и все, кому должностные обязанности предписывают оставаться на рабочих местах, чтобы обеспечивать жизнь российских городов в период эпидемии. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева тоже присоединился к этой акции.

Прославленный коллектив, сообщили «Аргументы и факты», представил солист Олег Чернасов. Он исполнил знаменитую хореографическую миниатюру «Борьба нанайских мальчиков», поставленную основателем  ансамбля Игорем Моисеевым. «Изюминка» номера заключается в том, что обоих мальчишек изображает на сцене один артист, демонстрируя при этом чудеса перевоплощения. Закончив этот юмористический по характеру, но чрезвычайно сложный по исполнению номер, Олег Чернасов поблагодарил зрителей и выразил надежду на скорую встречу, которой артисты ждут с таким же нетерпением, как и публика: «Мы всегда думаем о вас, без вас мы никак не справимся, мы ощущаем вашу поддержку».

Даже в период пандемии артисты ансамбля все равно находит возможности, чтобы порадовать своих поклонников – чего стоит только их виртуальная совместная репетиция, видео которой несколько недель гуляет по интернету. Нельзя не согласиться со словами представителя генерального спонсора ГААНТ «Газпромбанка» Елены Фальковой: «Ансамбль имени Моисеева вновь, как и 75 лет назад, подтвердил, что в дни суровых испытаний народные танцы способны поднять настроение и, если угодно, боевой дух!».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян освободили от штрафов за просроченные паспорта до середины лета

В Курской области накажут тех, кто обнародует информацию о местонахождении заболевших

В Курской области зарегистрирован ещё 31 случай заражения коронавирусом

Футболисты курского «Авангарда» пошли на понижение зарплат

В Курской области запретили посещать храмы и кладбища на Пасху

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске