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Лента новостей / В регионе

Курянам разъяснили, куда и зачем можно выходить из дома

Жителей региона обязали не покидать места проживания или пребывания

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В региональной администрации курянам разъяснили, куда и зачем можно выходить из дома во время режима повышенной готовности и самоизоляции. Согласно 19 пункту Распоряжения губернатора Курской области № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" граждане обязаны не покидать места проживания или пребывания. 

Исключениями являются только случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также можно выйти на работу, если деятельность организации не приостановлена. Для этого курянам и жителям области ранее начали выдавать маршрутные листы. 
Также можно выходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать домашних животных, но не дальше, чем в 100 метрах от дома и выносить мусор. Также на ближайшую контейнерную площадку. 

Отмечается, что ограничение в 100 метров относится только к выгулу животных, к магазинам и аптекам это не относится. 

Суть мер в том, чтобы максимально ограничить время нахождения людей вне дома. Но это не значит, что вы теряете право купить именно тот товар, который вам необходим, пояснили в пресс-службе региональной администрации.
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