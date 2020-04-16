Курян будут штрафовать на 30 тысяч за нарушение режима самоизоляции

В Курской области сегодня ужесточается контроль за соблюдением режима самоизоляции





Порядка 500 патрулей, состоящих их сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, будут следить, как куряне соблюдают введённые правила и проверять наличие маршрутных листов. Сотрудники ГИБДД начнут проверять автомобилистов.





Нарушителей будут штрафовать. Для граждан штрафы составят от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч, для юридических – от 100 до 300 тысяч.





Протоколы смогут составлять должностные лица региональных и муниципальных органов власти, то есть представители профильных комитетов. То есть сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, вневедомственной охраны РЖД, должностные лица «Росатома» и «Роскосмоса», руководители и заместители противопожарных служб, а также руководители комиссий по ЧС муниципальных районов и их заместители, руководители аварийно-спасательных служб органов местного самоуправления.

К уполномоченным органам в Курской области, согласно постановлению губернатора, отнесены следующие региональные комитеты: комитет по культуре; комитет промышленности, торговли и предпринимательства; комитет здравоохранения; комитет по физической культуре и спорту; комитет транспорта и автомобильных дорог; комитет образования и науки; комитет ЖКХ и ТЭК; комитет социального обеспечения, материнства и детства; комитет АПК; комитет строительства; комитет информации и печати; комитет экологической безопасности и природопользования; комитет финансов; комитет цифрового развития и связи.





Наказывать будут и организации, не соблюдающие установленные президентом нерабочие дни.

В Курской области сегодня ужесточаются меры контроля за соблюдением режима самоизоляции.​Решение при этом будет выносить суд.