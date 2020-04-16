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Лента новостей / В регионе

В Курской области зарегистрирован ещё 31 случай заражения коронавирусом

Всего на сегодня 120 лабораторно подтвержденных случаев

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В Курской области зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом. 
Всего у нас на сегодня, по данным оперштаба, 120 лабораторно подтвержденных случаев. 

Из них в общей сложности 8 пациентов выздоровели, 36 лечатся в инфекционной больнице, 74 – без симптомов на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Новых смертей нет. 
Кроме этого на домашнем карантине под наблюдением медиков 769 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин с 1359 человек.
В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 130 человек. 

Как накануне отметил главный санврач Курской области Олег Климушин, коронавирус в регионе распространяется уже самостоятельно.
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