В Курской области зарегистрирован ещё 31 случай заражения коронавирусом

Всего на сегодня 120 лабораторно подтвержденных случаев

Всего у нас на сегодня, по данным оперштаба, 120 лабораторно подтвержденных случаев.

Из них в общей сложности 8 пациентов выздоровели, 36 лечатся в инфекционной больнице, 74 – без симптомов на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Новых смертей нет.

Кроме этого на домашнем карантине под наблюдением медиков 769 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин с 1359 человек.

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 130 человек.

Как накануне отметил главный санврач Курской области Олег Климушин, коронавирус в регионе распространяется уже самостоятельно.

В Курской области зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом.