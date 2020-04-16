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Лента новостей / В регионе

В Курской области накажут тех, кто обнародует информацию о местонахождении заболевших

Очевидцы сообщают, что на курских домах стали вешать объявления с текстом «Здесь живет зараженный коронавирусом»

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Сегодня в Курской области ужесточается контроль за соблюдением карантина и самоизоляции. Привлекать к ответственности будут и тех, кто обнародует информацию о местонахождении заболевших. Очевидцы сообщают, что на курских домах стали вешать объявления с текстом «Здесь живет зараженный коронавирусом».
«Помечать» дома инфицированных пациентов - категорически запрещается. Это, по мнению главы курского Роспотребнадзора, расценивается, как проявление экстремизма. Ситуацией займутся правоохранительные органы. Люди на карантине находятся под контролем и наблюдением участковых и медиков, отмечает Олег Климушин. Продукты и лекарства им бесконтактно доставляют волонтеры или здоровые родственники. Чтобы не заразиться, нужно самим оставаться дома - напомнил главный санитарный врач региона.
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