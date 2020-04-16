Студенты-волонтёры помогут курским школьникам в период дистанционного обучения

Они не сделают домашнее задание, но помогут сориентироваться в образовательных ресурсах

Студенты выпускных курсов КГУ помогут школьникам в период дистанционного обучения. Волонтёрами стали студенты, обучающиеся по направлениям «Педагогика» и «Психолого-педагогическое образование».





Они не предоставят готовое домашнее задание и не выполнят его за ребёнка. Их основная задача – помочь детям самостоятельно найти решение, научиться правильно распределять нагрузку и время, помочь сориентироваться в образовательных ресурсах, пояснили в региональном комитете образования и науки.





Если у школьника возникнут трудности при выполнении домашнего задания, а родителям потребуется консультацию по любым вопросам, связанным с организацией дистанционного обучения, можно позвонить по телефону: 8-910-270-66-80. Диспетчер переключит на консультанта, который поможет в решении проблемы.