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Курян просят не выходить на улицу без паспорта

Водителям рекомендуют воздержаться от любых поездок без уважительной причины до окончания режима самоизоляции

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Курян просят не выходить на улицу без паспорта. Причём не зависимо от того, с какой целью вы вышли из дома. В полиции отмечают, что не все жители соблюдают режим самоизоляции. Оштрафовать могут тех, кто не продолжил трудовую деятельность, не имеет специальных маршрутных листов, но покинул дом без уважительной причины.

Рейды будут проводить сотрудники различных подразделений полиции. Например, инспекторы ГИБДД будут контролировать транспорт и составлять протоколы. Водителям рекомендуют воздержаться от любых поездок без уважительной причины до окончания режима самоизоляции. 

Особое внимание уделят людям, которые должны находиться на двухнедельном карантине. За нарушение этого предписания их ждёт крупный штраф.
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