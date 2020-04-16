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Лента новостей / В регионе

В Курске машинист крана воровал горючку у железнодорожной компании

Теперь его ждёт суд

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В Курске машинист крана восстановительного поезда железнодорожной станции и по совместительству водитель автомобилей этой же организации решил воспользоваться служебным положением и украсть дизельное топливо. Заступив на смену, машинист на складе топлива предъявил требование-накладную на выделение ему полтонны горючки,   предназначенной для работы. Экипировщик наполнил соляркой три канистры объемом 200 литров каждая, которые находились в багажнике служебного автомобиля, за рулём которого и был машинист.

Получив дизтопливо, он направился не на рабочее место, чтобы заправить восстановительный поезд, а вывез горючее за пределы станции и продал две канистры – более 320 килограмм. Правда, после совершения сделки злоумышленника задержали сотрудники Курского линейного отдела МВД на транспорте.

Таким образом, курянин совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), пояснили в полиции. Железнодорожная  компании в результате недосчиталась почти 14 тысяч рублей. 

Уголовное дело направлено в суд.
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