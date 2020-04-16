В Курске заключен первый договор аренды объекта культурного наследия «за рубль»

«Дом Малевича» на 49 лет арендовал депутат и бизнесмен

Курский комитет по управлению муниципальным имуществом провел аукцион в результате которого в аренду сдали объект культурного наследия «Дом А.Ф. Безходарного, конец XIX –нач. XX веков», расположенный по улице Почтовой, 17. Он же «Дом Малевича».





На аукцион поступило три заявки. Все три заявителя были допущены для участия. Начальная цена права аренды составляла 49 рублей за 49 лет. По результатам торгов итоговая арендная плата за 49 лет составила 68 рублей 60 копеек. Победил в акционер предприниматель и депутат Олег Лифинцев. Договор аренды с ним заключат в ближайшее время.





Главным условием договора аренды разрушающегося объекта культурного наследия, является обязанность арендатора восстановить здание не позднее, чем через 7 лет со дня передачи его в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.