Выпускники курских школ смогут подготовиться к экзаменам дистанционно

Аналоги тестов ЕГЭ и ОГЭ опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений

Выпускники курских школ смогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ дистанционно. Аналоги тестов, которые опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений, войдут в экзаменационные работы этого года для 9-х и 11-х классов.





На портале размещены методические рекомендации по организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 15 предметам, в том числе отдельно по базовой и профильной математике. В рекомендациях есть также полезная информация для индивидуальной подготовки к экзаменам: описана структура и содержание контрольных материалов, приведен индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение и повторение которых следует обратить особое внимание.





На примере этих вариантов выпускники смогут потренироваться в выполнении экзаменационных работ. 21 апреля на сайте ФИПИ появятся ответы к открытым вариантам. Задания и ответы к ним выложены в открытый банк впервые, чтобы дети могли проверить свои знания и подготовиться к экзаменам, отметили в региональном комитете образования и науки.