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Лента новостей / В регионе

Курянина оштрафовали на 5500 рублей за нарушение режима повышенной готовности

Также полицейским попались ещё два селянина

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16 апреля троих жителей Конышевского района оштрафовали за нарушение самоизоляции. Утром в деревне Кошара сотрудники полиции составили протокол об админнарушении в отношении местного жителя, сообщает телеканал «ТАКТ». Правоохранители сочли, что он, в нарушении режима повышенной готовности, без уважительных причин покинул место проживания и находился на улице.

В тот же день Конышевский районный суд вынес постановление о признании жителя деревни виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5500 рублей.

Также утром попался полицейским житель села Беляево. Выяснилось, что он покинул место проживания и отправился в посёлок Конышёвка. Мужчина свою вину полностью признал, но при этом пояснил, что вышел из дома, чтобы сдать металлолом. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. 
 
Кроме того оштрафован житель самой Конышёвки, пояснивший полицейским, что направлялся в гости к соседу.

Напомним, что с 16 апреля в регионе ужесточены меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции.

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