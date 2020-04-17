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Лента новостей / В регионе

В этом году во всех районах Курской области будут ремонтировать дороги

В порядок приведут более 60 дорог регионального и межмуниципального значения

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На трассах Курской области дорожники приступили к ремонтным  работам. В этом году в планах отремонтировать более 260 километров дорог, связывающих муниципальные образования Соловьиного края. Работы пройдут во всех районах области, отметили в региональной администрации.

В порядок приведут более 60 дорог регионального и межмуниципального значения. Впервые подрядчики применят технологию объемного проектирования асфальтобетонной смеси. Новый метод позволит увеличить срок службы дорожного полотна.

Рабочие уже приступили к фрезерованию ремонтных участков на трассе «Курск-Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области. В этом году здесь приведут в нормативное состояние 7 километров полотна.
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