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Лента новостей / В регионе

Губернатор обязал всех приезжающих в Курскую область из других регионов сесть на карантин

Старовойт отмечает, что регион находится в шаге от взрывного роста количества инфицированных, и вводит новые ограничения

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Губернатор говорит, что сейчас регион находится в шаге от взрывного роста количества инфицированных, и вводит новые ограничения. Теперь 
• все, кто приезжает в Курскую область из других регионов, обязаны сесть на 14-дневный карантин; 
• вновь прибывшие в регион должны сообщить об этом на горячую линию областного комитета здравоохранения: 58-78-86;
• при появлении даже одного любого симптома заражения COVID-19, они должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью по телефону. 

«Вам может казаться, что ограничительные меры избыточны. Однако они вводятся именно для того, чтобы система здравоохранения смогла справиться (не забывайте, что люди с другими болезнями и травмами тоже нуждаются в медпомощи)», - сказал Роман Старовойт.
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