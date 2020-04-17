В Курской области зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом

В Курской области, по данным местного оперштаба, стало уже 145 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. То есть за последние сутки зафиксировано 25 новых.





Из всех заболевших 48 человек лечатся в инфекционной больнице имени Семашко; 87 пациентов без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Выздоровевших по-прежнему 8, новых смертей нет.





Кроме этого на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 698 человек – это прибывшие из-за границы и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин более чем с 1600 человек. Также в больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 124 человека.