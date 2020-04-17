Курян с ОРВИ обязали соблюдать режим самомзоляции

Об этом сообщает официальный сайт региональной администрации

В распоряжении губернатора о введении режима повышенной готовности в связи с рекомендациями Главного санитарного врача страны дополнен перечень заболеваний, при наличии которых требуется соблюдать режим самоизоляции. Теперь курянам с острой респираторной инфекцией верхних дыхательных путей также следует изолироваться. Об этом сообщает официальный сайт региональной администрации.





Напомним, также всех прибывающих в Курскую область из других регионов теперь обязали сообщить об этом в областной комитет здравоохранения по телефону: 58-78-86 и соблюдать двухнедельный карантин. При проявлении симптомов респираторных заболеваний они должны незамедлительно вызвать врача на дом.