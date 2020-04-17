Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился тонкостями общения с собакой в период самоизоляции

Собаки отлично справятся с ограничениями наложенными режимом самоизоляции, в том случае, если хозяева будут больше играть с ними на улице и дома

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что собаки отлично справятся с ограничениями наложенными режимом самоизоляции, в том случае, если хозяева будут больше играть с ними на улице и дома.

Как сообщалось ранее, в Москве запрещен выгул собак далее чем 100 метров от дома. Также ограничено передвижение граждан, кроме жизненно необходимых случаев. Это является частью мер направленных на защиту от эпидемии коронавируса.

«Что касается ограничений в 100 метров и невозможности дальних и длительных прогулок, собакам в первую очередь важна не продолжительность прогулок, а их интенсивность. Если вы наполните короткую прогулку интенсивной игрой, разучиванием трюков или отработкой упражнений, то собака абсолютно не пострадает», - сказал Голубев.

Специалист отметил, что ограничения режима самоизоляции не скажутся на домашних питомцах, если сами прогулки сделать более интенсивными, а часть тренировок проводить дома.

«Если вы уже разучивали трюки с питомцем, продолжите отрабатывать некоторые задания дома, например, все статические упражнения, которые не требуют перебегания с места на место», - рассказал Голубев.

В качестве примера подобных трюков Голубев приводит ноузворк. «Это направление кинологического спорта, в котором собака работает на выявление определенных запахов. Обычно обучение начинают с поиска любимого лакомства или игрушки, затем уровень сложности повышается: добавляются новые запахи. Собаку знакомят с запахом, затем отрабатывают его поиск, когда собака начинает искать именно его, хозяин поощряет её лакомством или игрушкой», - пояснил Голубев.

Помимо этого, на время ограничений стоит побеспокоиться о достаточном запасе корма для собаки, гигиенических принадлежностей, а также дезинфицирующих средств и развивающих игрушек. Это отличное время для общения со своим питомцев и разучивания новых трюков и команд.

«На время карантина необходимо позаботиться о достаточном запасе корма для собаки. Этот пункт особенно важен для тех, чьи питомцы соблюдает особую диету по состоянию здоровья, а также для тех, чьи питомцы отказываются от корма других, непривычных для них, марок. Смена корма может оказаться большим стрессом для животного, поэтому мы рекомендуем позаботиться о запасах в первую очередь», - сообщил Голубев.

Но не стоит перекармливать свою собаку, особенно учитывая тот факт, что из-за ограничений на выгул всю энергию им может быть просто негде потратить.

«Для того чтобы избежать набора лишнего веса у собак... из-за возможного снижения уровня активности, сократите ежедневный рацион питомца. Собаки с лишним весом более подвержены заболеваниям, избыточный вес может существенно сократить продолжительность жизни питомца», - рассказал Голубев.

Специалисты советуют вести учет съеденного корма, учитывая лакомства.

«Для этого при кормлении собаки используйте мерный стакан или кухонные весы, так будет проще отследить дневную норму корма. Не забудьте о физической нагрузке, которая поможет держать вес на прежнем уровне», - сказал кинолог.

В деле обучения собаки новым трюкам отличным подспорьем станут приложения для смартфонов.

«В открытом доступе есть масса полезных приложений, приложения для собаководов не исключение. Чтобы обучить вашу собаку новым командам, скачайте любую удобную для вас программу. Обычно такие приложения содержат в себе порядка 100 команд для обучения с пошаговыми инструкциями, видеороликами и примерами. Практически во всех из них есть кликер и обратная связь с дрессировщиком, которому вы сможете задать интересующие вас вопросы», - сказал Голубев.

Кроме-того многие специалисты-кинологи проводят курсы-онлайн по дрессировке собак. Это также окажет неоценимую помощь в деле дрессировки.

В том случае, если питомец испытывает легкое недомогание или у вас возникают другие вопросы к ветеринару, то стоит обратиться к нему через онлайн-сервисы, в том числе через те же приложения для смартфонов.

«Эти сервисы разработаны для консультаций с ветеринарами, диетологами, дерматологами и зоопсихологами. В них вы можете выбрать специалиста, рассказать о проблеме и получить подробный отчет после консультации. Ветеринары отвечают круглосуточно, среднее время ответа восемь часов. Для этого вам необходимо подробно описать проблему и при необходимости приложить фотографию. В рамках данных приложений оказываются как бесплатные, так и платные услуги», - рассказал он.

Голубев отметил, что общение с собакой поможет и ее хозяевам лучше справиться со стрессом, успокоиться и меньше нервничать из-за эпидемии.

«Контакт с питомцем улучшает не только психологическое, но и физиологическое состояние организма, это укрепит ваш иммунитет. Воспользуйтесь этим контактом на карантине. Проведите это время с пользой для себя и своей собаки», - сказал он.

«В эти дни общение с вашим питомцем будет очень полезным для вас и вашей семьи. Давно доказано, что животные помогают справиться с тревожностью и создать атмосферу доверия и спокойствия, это поможет вам пережить этот трудный период», - отметил Голубев.