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Курянин ограбил деревенский дом, чтобы купить спиртное

Он разбил оконное стекло и проник в чужой дом

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У жительницы деревни Ушаково Курского района  из дома украли смартфон и телевизор. Как выяснили полицейские, к краже оказался причастен местный уроженец, а ныне жительств Курска. 

Женщина обратилась в полицию, обнаружив следы проникновения в своё жилище - злоумышленник проник в дом, разбив оконное стекло. Как рассказали свидетели,  совсем недавно они видели рядом с домом селянки того самого молодого человека - он приехал в гости к родственникам из областного центра. Отмечается, что ранее курянин уже был судим. 

Полицейские его быстро нашли, а дома у него обнаружили похищенную технику. Отпечатки пальцев молодого человека совпали со следами, которые изъяли эксперты на месте преступления. Он признался, что собирался продать телефон и телевизор, а на вырученные деньги - купить спиртное. Теперь курянину грозит до 6 лет лишения свободы.
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