Курянин ограбил деревенский дом, чтобы купить спиртное

Он разбил оконное стекло и проник в чужой дом

У жительницы деревни Ушаково Курского района из дома украли смартфон и телевизор. Как выяснили полицейские, к краже оказался причастен местный уроженец, а ныне жительств Курска.

Женщина обратилась в полицию, обнаружив следы проникновения в своё жилище - злоумышленник проник в дом, разбив оконное стекло. Как рассказали свидетели, совсем недавно они видели рядом с домом селянки того самого молодого человека - он приехал в гости к родственникам из областного центра. Отмечается, что ранее курянин уже был судим.

Полицейские его быстро нашли, а дома у него обнаружили похищенную технику. Отпечатки пальцев молодого человека совпали со следами, которые изъяли эксперты на месте преступления. Он признался, что собирался продать телефон и телевизор, а на вырученные деньги - купить спиртное. Теперь курянину грозит до 6 лет лишения свободы.