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Лента новостей / В регионе

В Курской области за нарушение самоизоляции оштрафовали селянина, который шёл платить за газ

Он не смог доказать, что не имеет возможности оплатить услуги дистанционно

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В Курской области продолжают штрафовать людей за нарушение режима повышенной готовности. Так, двоих жителей Тимского района наказали на 5 тысяч каждого. 

Один мужчина попался полицейским в селе Погожее, когда шёл заплатить за газ и электричество. Он не смог доказать, что не имеет возможности оплатить услуги дистанционно. 

Другого - 21-летнего парня поймали в селе Быстрецы. Сам же он является жителем поселка Тим, то есть находился на расстоянии не менее 25 км от дома. Полицейским он объяснил, что приехал проверить дом бабушки. Но этот аргумент правоохранители не сочли убедительным. 

Отмечается, что постановления суда  ещё не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
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