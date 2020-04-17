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Лента новостей / В регионе

В Курске главу комитета образования предостерегли от нарушений антимонопольного законодательства

Поступали многочисленные обращения от прокуратуры, контрольно-счетной палаты, а также жалобы родителей о нарушениях законодательства при организации в питания детей

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области направило предостережение главе комитета образования областного центра, сообщает телеканал «ТАКТ». Должностному лицу сообщили, что необходимо исключить возможность необоснованного предоставления преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам и ограничения конкуренции в сфере льготного школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Курской области. 

В ведомстве напомнили, что в 2019 и 2020 годах поступали многочисленные обращения от прокуратуры, контрольно-счетной палаты, а также жалобы родителей о нарушениях законодательства при организации в питания детей из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей.

В 2019 году антимонопольщики возбудили 10 дел о нарушении ст.16 ФЗ «О защите конкуренции». По итогам рассмотрения материалов и дел было установлено, что с 2017 года по настоящее время практически всеми МБОУ г.Курска систематически допускаются нарушения требований антимонопольного законодательства. 

Закупка услуги по организации питания осуществляется школами без проведения конкурентных процедур. Заключаются договора с единственным поставщиком. При этом, единственный поставщик выбирается руководителями школ произвольно, по собственному усмотрению.

Юрий Комов, руководитель Курского УФАС России:

«Курским УФАС было установлено, что по предварительному соглашению с хозяйствующим субъектом, с целью уйти от проведения торгов, для формального соблюдения требований ФЗ «О контрактной системе…», единая сделка по организации питания детей в течение учебного года, искусственно «дробится» на ряд идентичных договоров, заключаемых последовательно, на суммы, не превышающие законодательно установленного предела. При этом, отсутствие конкурентного отбора поставщика путем проведения торгов и заключение договора напрямую с единственным поставщиком полностью исключает возможность конкуренции за муниципальный заказ, создает необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности единственному хозяйствующему субъекту и устраняет возможность других лиц, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение такого договора»
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