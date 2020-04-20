Курская область. Изъятый в прошлом году орден Красной Звезды передадут в Комиссию по госнаградам

Иностранец пытался незаконно провезти культурную ценность через границу

В октябре прошлого года мы сообщали о том, как в автомобильном пункте пропуска Крупец курские таможенники задержали 66-летнего австрийца, пытавшегося незаконно вывезти из России орден Красной Звезды. Иностранец объяснил, что боевой орден купил во Владивостоке у незнакомца в качестве сувенира, так как интересуется историей. Никаких документов на награду он предьявить тогда не смог.





Орден изъяли и отправили на экспертизу. Она показала, что это действительно орден Красной Звезды №2827362 1945 года, он относится к категории культурных ценностей, как предмет фалеристики, созданный более 50 лет назад. Кроме этого, орден Красной Звезды является государственной наградой СССР. Административное дело направили в суд.





На днях мировой суд Рыльского района вынес постановление о конфискации ордена Красной Звезды.





Как только регенте суда вступит в силу, орден передадут на ответственное хранение в Комиссию по государственным наградам при президенте,- пояснил начальник Курской таможни Игорь Алейников.