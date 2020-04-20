В Курской области обсудили ситуацию с массовой гибелью пчел

В комитете АПК отмечают, что халатное отношение некоторых сельхозтоваропроизводителей к соблюдению требований безопасности влечет за собой не только гибель пчел, но и судебные тяжбы с пчеловодами

В региональном комитете АПК прошло совещание в режиме ВКС, посвященное недопущению мора пчел в Курской области, сообщает телеканал « ТАКТ ». В нем приняли участие должностные лица, отвечающие за развитие агропромышленного комплекса, а также специалисты агрономической и зоотехнической служб области. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета АПК.





На совещании обсуждались вопросы соблюдения сельхозпредприятиями области основных регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, чтобы в текущем году не допустить гибели пчел в период проведения агрохимических обработок.





Иван Музалев, председатель комитета АПК Курской области:





«Необходимость данного совещания продиктована неблагоприятной ситуацией, связанной с массовой гибелью пчел на территории муниципальных образований области в период весеннего медосбора в 2019 году, Состоялся важный разговор о необходимости соблюдения в текущем году сельскохозяйственными товаропроизводителями требований СанПин 1.2.2584-10, Федерального закона № 109-ФЗ от 19.07.1997 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».





В комитете АПК отмечают, что халатное отношение некоторых сельхозтоваропроизводителей к соблюдению требований безопасности влечет за собой не только гибель пчел, но и судебные тяжбы с пчеловодами. Для того чтобы не допустить таких проблем в текущем году, в ведомстве вырабатывают такую систему работы, которая устраивала бы как пчеловодов, так и аграриев.





Специалистами регионального комитета АПК сформирована интерактивная карта, где отражены все стационарные пасеки. По мере установления теплой погоды пчеловоды начнут вывозить свои пасеки, а ведомство будет запрашивать информацию о перемещении.





Также комитет АПК размещает на своих ресурсах информацию от аграриев о дате проведения химобработок и препарате, который будет использоваться.