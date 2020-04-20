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Лента новостей / В регионе

В Курской области врач выдала заключение об отсутствии опьянения, проверив воду из крана

Воду принёс на анализ мужчина, которого полицейские привезли в больницу на освидетельствование

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Фатежская прокуратура заинтересовалась деятельностью местной райбольницы. А именно тем, что при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения врач там проверял водопроводную воду.

Дело было в феврале. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль со слишком тёмной тонировкой стёкол машины. Владелец авто против установления этого факта не возражал. Полицейские обратили внимание на не совсем адекватное повеление водителя и предложили пройти тест. Он также не возражал. «Продувка» ничего не показала, и стражи порядка предложили пройти медосвидетельстование в больнице. И вновь мужчина не стал противиться. 

В больнице полицейские вверили автомобилиста медикам и стали дожидаться его в коридоре. Тот удалился в туалет, а по возвращении передал врачу баночку с ... водой из крана. Более того, врач воду проверила и выдала заключение об отсутствии у пациента признаков алкогольного и наркотического опьянения.  И это при том, что полицейские слышали, как тот признался в употреблении марихуаны. 

В итоге мужчина всё-таки избежал наказания. А вот доктору, объявили выговор. Досталось и главврачу больницы - ему прокурор района внёс представление о нарушении.
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