В Курской области врач выдала заключение об отсутствии опьянения, проверив воду из крана

Воду принёс на анализ мужчина, которого полицейские привезли в больницу на освидетельствование

Фатежская прокуратура заинтересовалась деятельностью местной райбольницы. А именно тем, что при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения врач там проверял водопроводную воду.





Дело было в феврале. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль со слишком тёмной тонировкой стёкол машины. Владелец авто против установления этого факта не возражал. Полицейские обратили внимание на не совсем адекватное повеление водителя и предложили пройти тест. Он также не возражал. «Продувка» ничего не показала, и стражи порядка предложили пройти медосвидетельстование в больнице. И вновь мужчина не стал противиться.





В больнице полицейские вверили автомобилиста медикам и стали дожидаться его в коридоре. Тот удалился в туалет, а по возвращении передал врачу баночку с ... водой из крана. Более того, врач воду проверила и выдала заключение об отсутствии у пациента признаков алкогольного и наркотического опьянения. И это при том, что полицейские слышали, как тот признался в употреблении марихуаны.





В итоге мужчина всё-таки избежал наказания. А вот доктору, объявили выговор. Досталось и главврачу больницы - ему прокурор района внёс представление о нарушении.