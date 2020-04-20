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Лента новостей / В регионе

В Курской области прокуратура закрыла торговавший дипломами сайт

Чтобы купить документ о высшем образовании достаточно было просто зайти на сайт и сделать заказ

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Железногорская межрайонная прокуратура обнаружила в интернете сайт, который торговал дипломами и аттестатами. Чтобы купить документ о высшем образовании достаточно было просто зайти на сайт и сделать заказ.

Размещение такой информации в сети «Интернет» противоречит требованиям Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и способствует совершению преступлений, связанных с незаконным приобретением и сбытом официальных документов, отмечают в прокуратуре. 

Прокурор направил в суд иск. Требования прокурора суд удовлетворил. Информация, опубликованная на сайте, признана запрещенной к распространению в нашей стране.
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