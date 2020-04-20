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Лента новостей / В регионе

В Курской области селянин сел погреться в чужую машину и угнал её

Авто оказалось не заперто, да ещё и с ключами в замке зажигания

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У жительницы Суджи угнали «Форд Мондео», который она припарковала у подъезда многоэтажки. Угонщика быстро нашли - он не смог далеко уехать, так как попал в ДТП. Водитель был пьяным, не справился с управлением и въехал в стену сарая.

Угонщиком оказался 28-летний житель Суджи. До 5 утра он отдыхал в питейном заведении, а по дороге домой увидел припаркованный автомобиль, дверь которого была не заперта. Парень заверил, что в машину сел погреться, но увидев в замке зажигания ключи, не смог устоять и решил доехать до дома.

После произошедшего мужчину лишили прав управления автомобилем, он возместил ущерб от ДТП в размере 90 тысяч рублей, также он является фигурантом уголовного дела. В ближайшее время его ждёт суд.
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