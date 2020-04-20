Курским медикам предоставят бесплатный проезд в городском общественном транспорте

Правда, это касается только тех, кто борется с коронавирусом

Курские медики смогут бесплатно ездить в городском общественном транспорте. Такая мера поддержки будет действовать во время режима «Повышенная готовность», пояснили в курском департаменте пассажирского транспорта.





Воспользоваться правом бесплатного проезда смогут медработники, которые привлечены к борьбе с коронавирусной инфекцией: врачи и медицинский персонал участковой службы, скорой помощи, медработники фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Сведения о них предоставляет региональный комитет здравоохранения.





Бесплатным проездом медики смогут воспользоваться в общественном транспорте, который работает на маршрутах по регулируемому тарифу. Это городской электротранспорт и автобусы, обслуживающие 18 городских маршрутов.





На сегодня информационный центр «Регион-Курск» – оператор системы контроля оплаты проезда - выдал медработникам более 1700 льготных транспортных карт.