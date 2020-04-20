  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин обокрал бывшую жену, чтобы рассчитаться по долгам

Экс-супруги жили раздельно, но мужчина периодически приходил навещать ребёнка

Читайте также

49-летнюю курянку обокрал собственный муж. Правда, бывший. Экс-супруги жили раздельно, но мужчина периодически приходил навещать ребёнка.  После одного из визитов женщина не обнаружила на месте свои золотые украшения на сумму более 70 тысяч рублей. 

Выяснилось, что горожанку обокрал её 40-летний бывший муж. Похищенные драгоценности он сдал в ломбард. Деньги ему нужны были, чтобы рассчитаться по долгам. Ранее мужчина несколько раз занимал крупные суммы денег, в том числе в микрокредитных организациях, чтобы помочь больному родственнику. Долг постоянно увеличивался и превысил 200 тысяч рублей. Пытаясь его частично погасить курянин решился на ограбление. 

Часть украденных украшений удалось изъять и вернуть хозяйке. Курянину теперь грозит до 5 лет лишения свободы.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют заморозки и сильный ветер

Куряне смогут оформить ОСАГО онлайн и без диагностических карт

В Курске по камерам видеофиксации вычислили троих нарушителей самоизоляции

Названы самые состоятельные курские депутаты

В Курской области коронавирус поражает в основном людей среднего возраста

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске