Ещё 32 поезда, проходящие через Курск, отменены

Изменения коснутся и «Ласточек»

Еще 32 поезда, проходящие через Курскую область, отменены. Из-за сложившейся ситуации они не пользуются спросом. Также с 15 апреля периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования временно сокращена.





Произошли изменения в расписании ряда поездов:





● 57/58 Старый Оскол – Москва «Приосколье»;

● 83/84 Москва – Адлер;

● 109/110 Москва – Анапа;

● 143/144 Кисловодск – Москва – Адлер;

● 273/274 Архангельск – Белгород;

● 359/360 Калининград – Смоленск – Адлер.





Изменения коснутся и «Ласточек»:





● 715/716 Москва – Курск «Ласточка» отменяется отправлением из Белгорода с 16 мая, из столицы– с 17 мая;

● 721/722 Москва – Курск «Ласточка» отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля, из Курска - с 16 апреля;

745/746 Москва – Белгород «Ласточка» отменен с 15 апреля.





Уточнить расписание движения поездов можно по телефону горячей линии РЖД: 8-800-775-0000. Пассажирам предлагают совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо полностью вернуть деньги за билеты.





Компания рекомендует пассажирам перед поездкой в другой регион проверить информацию на официальных ресурсах о введенном там порядке для прибывающих граждан. Напомним, все приезжающие в Курскую область из других регионов обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Вновь прибывшие в регион должны сообщить об этом на горячую линию областного комитета здравоохранения по телефону: +7 (4712) 58-78-86.