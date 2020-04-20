  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Ещё 32 поезда, проходящие через Курск, отменены

Изменения коснутся и «Ласточек»

Читайте также

Еще 32 поезда, проходящие через Курскую область, отменены. Из-за  сложившейся ситуации они не пользуются спросом. Также с 15 апреля периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования временно сокращена. 

Произошли изменения в расписании ряда поездов: 

● 57/58 Старый Оскол – Москва «Приосколье»; 
● 83/84 Москва – Адлер; 
● 109/110 Москва – Анапа; 
● 143/144 Кисловодск – Москва – Адлер; 
● 273/274 Архангельск – Белгород; 
● 359/360 Калининград – Смоленск – Адлер. 

 Изменения коснутся и «Ласточек»: 

● 715/716 Москва – Курск «Ласточка» отменяется отправлением из Белгорода с 16 мая, из столицы– с 17 мая; 
● 721/722 Москва – Курск «Ласточка» отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля, из Курска - с 16 апреля; 
745/746 Москва – Белгород «Ласточка» отменен с 15 апреля. 

Уточнить расписание движения поездов можно по телефону горячей линии РЖД: 8-800-775-0000. Пассажирам предлагают совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо полностью вернуть деньги за билеты. 

Компания рекомендует пассажирам перед поездкой в другой регион проверить информацию на официальных ресурсах о введенном там порядке для прибывающих граждан. Напомним, все приезжающие в Курскую область из других регионов обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Вновь прибывшие в регион должны сообщить об этом на горячую линию областного комитета здравоохранения по телефону: +7 (4712) 58-78-86.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют заморозки и сильный ветер

Куряне смогут оформить ОСАГО онлайн и без диагностических карт

В Курске по камерам видеофиксации вычислили троих нарушителей самоизоляции

Названы самые состоятельные курские депутаты

В Курской области коронавирус поражает в основном людей среднего возраста

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске