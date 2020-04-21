Жительница Курской области попалась на махинациях при получении соцвыплат

Возбуждено уголовное дело

Жительница Фатежского района попалась на махинациях при получении социальных выплат. Факт мошенничества выявила местная прокуратура.





Селянка фиктивно зарегистрировалась в одном из населенных пунктов Фатежского района, который относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. Документы о якобы проживании на такой территории она предоставила в пенсионный фонд и в комитет соцзащиты. В результате она незаконно получила более 400 тысяч рублей в качестве выплат на себя и своих детей.





В результате предприимчивая женщина стала фигуранткой уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).