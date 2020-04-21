  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Жительница Курской области попалась на махинациях при получении соцвыплат

Возбуждено уголовное дело

Читайте также

Жительница Фатежского района попалась на махинациях при получении социальных выплат. Факт мошенничества выявила местная прокуратура. 

Селянка фиктивно зарегистрировалась в одном из населенных пунктов Фатежского района, который относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. Документы о якобы проживании на такой территории она предоставила в пенсионный фонд и в комитет соцзащиты. В результате она незаконно получила более 400 тысяч рублей в качестве выплат на себя и своих детей. 

В результате предприимчивая женщина стала  фигуранткой уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют заморозки и сильный ветер

Куряне смогут оформить ОСАГО онлайн и без диагностических карт

В Курске по камерам видеофиксации вычислили троих нарушителей самоизоляции

Названы самые состоятельные курские депутаты

В Курской области коронавирус поражает в основном людей среднего возраста

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске