Бессмертный полк в Курске пройдёт в дистанционном режиме

В региональном штабе «Бессмертный полк России» прорабатываются и другие возможные форматы проведения акции

Вот уже почти десять лет в День Победы проходит, пожалуй, самая масштабная патриотическая акция – «Бессмертный полк». К уличному шествию 9 мая с каждым годом присоединяются сотни человек. В Курске, например, количество участников доходило до 50 тысяч. Единым строем, плечом к плечу вместе с детьми, внуками и правнуками куряне гордо несут транспоранты с фотопортретами своих родственников-участников Великой отечественной войны.





К сожалению, непростая эпидобстановка не позволяет в этом году провести «Бессмертный полк» в привычном формате. Тем не менее, организаторы мероприятия заранее продумали план действий и предлагают жителям поучаствовать в акции онлайн, сообщает телеканал « ТАКТ ».





Александр Артёмов, член Курского регионального штаба ООД «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»: «У нас у всех есть странички в соцсетях. Мы предлагаем на аватарку каждому выставить либо фотографию предка, либо вашу фотографию с портретом, и выставить маленький пост с рассказом о вашем родственнике, о его славном пути. Фронт или труженик тыла. Люди, который ковали победу в тылу нашей родины».





Помимо этого, сейчас в региональном штабе «Бессмертный полк России» прорабатываются и другие возможные форматы проведения акции. В День Победы страна должна увидеть лица героев, несмотря ни на что.





Иван Хоров, руководитель РО ООД «Бессмертный полк России» в Курской области: «9 мая мы хотим предложить выставить курянам портреты родственников-фронтовиков на окна домов. А также трансляция портретов участников войны 9 мая на телеканалах курского телевидения».





Александр Артёмов: «Таким образом мы всё-таки проведём в таких условиях самоизоляции шествие Бессмертного полка. Надеюсь на ваше понимание».





Напомним, ранее президент России принял решение о переносе празднования Дня Победы на более позднюю дату в связи с рисками на фоне коронавирусной инфекции. Как один из вариантов, рассматривают 24 июня.