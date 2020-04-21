В Курской области зафиксировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 26 человек

Таким образом у нас уже 242 лабораторно подтверждённых случая

В Курской области зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом у нас уже 242 лабораторно подтверждённых случая, сообщает курский оперштаб. Хорошие новости: выздоровели 26 пациентов, сразу 15 за последние сутки.





76 человек лечатся в инфекционной больнице имени Семашко, ещё 137 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб.





Новых смертей нет, более того, их стало даже меньше. Как показала экспертиза, в одном из случаев причиной смерти пациента стал не коронавирус, поэтому из статистики его исключили. То есть у нас 3 летальных случая, а не 4, как считалось до этого.





Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 630 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин с 1765 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 124 человека.