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Лента новостей / В регионе

В Курске суд приостановил деятельность «Экотекса»

Если завод не исполнит и это решение суда, то приставы исполнят его в принудительном порядке

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Суд приостановил деятельность «Экотекса». Таким образом суд удовлетворил ходатайство регионального комитета экологической безопасности и природопользования о немедленной приостановке злосчастного завода. Надо сказать, что такое постановление еще в феврале принял Промышленный суд, но  «Экотекс» не спешил его исполнять и подал апелляцию в Курский областной суд. 

Однако новое решение суда означает, что еще до рассмотрения Курским областным судом апелляционной жалобы предприятие работать не будет. Если же  завод добровольно не приостановит свою деятельность, то приставы исполнят судебное решение в принудительном порядке.
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