Российские производители просят запретить скидки в магазинах.

Ассоциации российских производителей обратились к М.Мишустину с просьбой о запрете промоакций и скидок в сетях розничной торговли.

Сегодня в СМИ обсуждается письмо ассоциаций производителей продуктов питания и напитков с обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять дополнительные меры по их поддержке. Одной из главных предложенных мер стал временный запрет на промоакции в торговых сетях и продажу товаров со скидкой.Артем Белов, являющийся гендиректором национального союза производителей молока, выразил мнение, что привлечение покупателей торговыми сетями путем акционного снижения цен негативно влияют на доходность производителей в ситуации, когда расходы растут.В сою очередь Ассоциация компаний розничной торговли в лице президента Сергея Белякова высказалась о том, что наиболее правильным методом борьбы с акциями должно стать рыночное урегулирование этого вопроса, в случае же введения определенных запретов могут пострадать как торговые сети, так и сами производители.Производители также попросили премьер-министра временно отменить в договорах с торговыми сетями штрафы и неустойки на несвоевременную поставку товара и поставку его в неполном объеме.