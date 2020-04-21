В Курской области коронавирус поражает в основном людей среднего возраста

В курском оперштабе рассказали о географии распространения коронавируса по региону и возрасте заразившихся

Что касается географии распространения вируса по региону, больше всего заболевших в Курске - 158 человек. В Курском районе выявлено 13 случаев, в Поныровском -12. Далее идут Черемисиновский и Железногорский районы - по 8 и 7 заболевших соответственно. 5 человек с COVID-19 выявлены в Льговском районе, по 4 в Тимском, Обоянском и Медвенском. По трое в Глушковском, Рыльском, Горшеченском, Суджанском, Щигровском, по двое в Курчатовском и Конышевском. Наконец, по одному заразившемуся зафиксировано в Советском, Кореневском, Октябрьском, Мантуровском и Беловском районах.

За последние сутки в Курской области выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Из них больше женщин - 12, рассказали в местном оперштабе.Большинство заразившихся - люди, так сказать, в полном расцвете сил - их возраст от 30 до 60 лет. Пожилых меньше - 9 человек, ещё меньше молодёжи от 18 до 29 лет – всего 2 человека.