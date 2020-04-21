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Лента новостей / В России

Запущена программа Ипотека под 6,5%.

Несколько кредитных организаций опубликовали на своих сайтах сообщения о начале приема заявок на получение ипотеки под 6,5 процента годовых.

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16 апреля состоялось совещание президента Владимира Путина с представителями строительной отрасли. Одной из мер поддержки застройщиков президент назвал возможность запуска специальной льготной ипотечной программы, которая, в свою очередь, поможет россиянам с помощью государства улучшить жилищные условия.
С 20 апреля несколько российских банков приступили к осуществлению программы выдачи ипотеки под 6,5% годовых. В программе указано, что стоимость жилья по субсидированной ставке в регионах не должна превышать 3 млн руб., а в Москве и Петербурге – 8 млн руб.
Оформление ипотеки по новой ставке будет осуществляться до 1 ноября 2020 год. При этом банки гарантируют, что ставка 6,5% сохранится на весь её срок – до 20 лет.
На прошлой неделе – после совещания– президент Владимир Путин озвучил меры поддержки «локомотива» российской экономики.
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