Названы самые состоятельные курские депутаты

Депутаты Курской облдумы отчитались о доходах за прошлый год

Депутаты Курской облдумы отчитались о доходах за прошлый год. Больше всех из законотворцев заработал сын основателя корпорации «ГриНН» Николая Грешилова Павел Грешилов - 577 млн рублей. Это почти в 272 раза больше, чем в 2018-м году, пишет 46ТВ. По мнению издания, это связано с продажей корпорации.





Вторым депутатом по уровню дохода оказался гендиректор и бывший совладелец «Агропромышленной компании «Конек-Горбунок» Кирилл Сорокин. Он заработал 492,5 млн рублей. Кстати, годом ранее самым богатым депутатом был он.





Тройку лидеров замкнул бывший главный дорожник Курской области Александр Полин. Он является учредителем ООО «Молочник» и ООО «Доринвест». Он в прошлом году больше, чем в два раза, увеличил свой заработок, который составил почти 166 млн. В 2018-ом было около 79,5 млн.





К слову, все эти депутаты - члены фракции "Единая Россия" в Курской областной Думе.