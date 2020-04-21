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Названы самые состоятельные курские депутаты

Депутаты Курской облдумы отчитались о доходах за прошлый год

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Депутаты Курской облдумы отчитались о доходах за прошлый год. Больше всех из законотворцев заработал сын основателя корпорации «ГриНН» Николая Грешилова Павел Грешилов - 577 млн рублей. Это почти в 272 раза больше, чем в  2018-м году, пишет 46ТВ. По мнению издания, это связано с продажей корпорации. 

Вторым депутатом по уровню дохода оказался гендиректор и бывший совладелец «Агропромышленной компании «Конек-Горбунок» Кирилл Сорокин. Он заработал 492,5 млн рублей. Кстати, годом ранее самым богатым депутатом был он. 

Тройку лидеров замкнул бывший главный дорожник Курской области Александр Полин. Он является учредителем ООО «Молочник» и ООО «Доринвест». Он в прошлом году больше, чем в два раза, увеличил свой заработок, который составил почти 166 млн.  В 2018-ом было около 79,5 млн.

К слову, все эти депутаты - члены фракции "Единая Россия" в Курской областной Думе.
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