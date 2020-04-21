В Курске по камерам видеофиксации вычислили троих нарушителей самоизоляции

Если факт нарушения подтвердится, их ждёт штраф до 30 тысяч рублей

В Курске нарушителей режима обязательной самоизоляции вычисляют с помощью камер видеофиксации. Данные о транспортных средствах курян, которые пересекли российскую границу, вносятся в базы данных ГИБДД. Потом передвижение этого транспорта отслеживается с помощью камер фото-, видеофиксации.





Так, с 13 по 21 апреля с помощью этой системы стражи порядка выявили три автомобиля, владельцы которых должны были находиться в то время на обязательной самоизоляции. Как пояснили в полиции, эти люди уже сняты с контроля, однако правоохранители проверку всё равно проведут. Если подтвердится, что они нарушили самоизоляцию, их ждёт штраф от 1 до 30 тысяч рублей.