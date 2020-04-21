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Куряне смогут оформить ОСАГО онлайн и без диагностических карт

Однако в течение месяца после снятия ограничений техосмотр всё же нужно будет пройти  

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Куряне смогут оформить ОСАГО онлайн и без диагностических карт. Это связано с тем, что многие станции техосмотра временно закрылись из-за коронавируса. Однако мера эта – временная. В течение месяца после снятия ограничений владельцам новых полисов ОСАГО всё же нужно будет пройти техосмотр и предоставить страховщику диагностическую карту, поясняет заместитель управляющего Курским отделением Банка России Александр Устенко. 

Чтобы на нарваться на фальшивку при покупке ОСАГО онлайн нужно: 

● проверить лицензию страховой компании. Это можно сделать на сайте Банка России или по телефону горячей линии: 8-800-300-3000; 
● переходить по ссылкам только на официальные страницы страховщиков с сайта Российского союза автостраховщиков (РСА); 
● после приобретения полиса ОСАГО его можно проверить по номеру на сайте РСА и узнать, действителен ли он. 
 
Если возможности заключить договор онлайн нет, можно обратиться в дежурные офисы страховых компаний. Информацию о режиме работы страховщики должны размещать на своих сайтах.
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