Однако в течение месяца после снятия ограничений техосмотр всё же нужно будет пройти

Куряне смогут оформить ОСАГО онлайн и без диагностических карт. Это связано с тем, что многие станции техосмотра временно закрылись из-за коронавируса. Однако мера эта – временная. В течение месяца после снятия ограничений владельцам новых полисов ОСАГО всё же нужно будет пройти техосмотр и предоставить страховщику диагностическую карту, поясняет заместитель управляющего Курским отделением Банка России Александр Устенко.





Чтобы на нарваться на фальшивку при покупке ОСАГО онлайн нужно:





● проверить лицензию страховой компании. Это можно сделать на сайте Банка России или по телефону горячей линии: 8-800-300-3000;

● переходить по ссылкам только на официальные страницы страховщиков с сайта Российского союза автостраховщиков (РСА);

● после приобретения полиса ОСАГО его можно проверить по номеру на сайте РСА и узнать, действителен ли он.

Если возможности заключить договор онлайн нет, можно обратиться в дежурные офисы страховых компаний. Информацию о режиме работы страховщики должны размещать на своих сайтах.