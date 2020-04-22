В Курске проведут историко-культурную экспертизу старинных винных погребов

Они могут представлять историческую ценность. Но это не точно

В Курске на улице Большевиков начали сносить аварийное здание рядом с Михайловским храмом. Там была усадьба хозяина спиртоочистительного, водочного и уксусного заводов, потомственного почетного гражданина Федора Мальцова. Однако, демонтировав старую постройку, подрядчик по распоряжению региональной администрации работы тут же приостановил. Оказалось, что под разрушенным зданием скрывается историческая ценность - винные погреба. На месте обнаружили фрагменты старинных бутылок.





Само здание в реестре объектов культурного наследия здание не значилось и исторический облик давно утратило. Как пояснила начальник управления облдминистрации по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, оно состояло из элементов сборного железобетона, керамзитоблоков, керамической плитки, а также советского керамического и силикатного кирпича, что свидетельствовало о его неоднократной перестройке. Обнаруженные погреба относятся к более раннему периоду. Как полагают краеведы, ко второй половине XIX века. На месте, помимо Ирины Мусьял, побывали заместитель губернатора Алексей Смирнов и мэр Курска Виктор Карамышев.





Теперь предстоит выяснить, что представляют собой эти строения. Для этого проведут историко-культурную экспертизу и археологическое исследование. О ее результатах курянам пообещали сообщить дополнительно, а после принять решение, что делать дальше с постройками, отметил замгубернатора.





До этого мэрия планировала на этом месте построить сквер, но, вероятно, планы придется поменять.