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Лента новостей / В регионе

В Курске проведут историко-культурную экспертизу старинных винных погребов

Они могут представлять историческую ценность. Но это не точно

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В Курске на улице Большевиков начали сносить аварийное здание рядом с Михайловским храмом. Там была усадьба хозяина спиртоочистительного, водочного и уксусного заводов, потомственного почетного гражданина Федора Мальцова. Однако, демонтировав старую постройку, подрядчик по распоряжению региональной администрации работы тут же приостановил. Оказалось, что под разрушенным зданием скрывается историческая ценность - винные погреба. На месте обнаружили фрагменты старинных бутылок. 

Само здание в реестре объектов культурного наследия здание не значилось и исторический облик давно утратило. Как пояснила начальник управления облдминистрации по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, оно состояло из элементов сборного железобетона, керамзитоблоков, керамической плитки, а также советского керамического и силикатного кирпича, что свидетельствовало о его неоднократной перестройке. Обнаруженные погреба относятся к более раннему периоду. Как полагают краеведы, ко второй половине XIX века. На месте, помимо Ирины Мусьял, побывали заместитель губернатора Алексей Смирнов и мэр Курска Виктор Карамышев.

Теперь предстоит выяснить, что представляют собой эти строения. Для этого проведут историко-культурную экспертизу и археологическое исследование. О ее результатах курянам пообещали сообщить дополнительно, а после принять решение, что делать дальше с постройками, отметил замгубернатора. 

До этого мэрия планировала на этом месте построить сквер, но, вероятно, планы придется поменять.
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