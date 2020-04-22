Курский бизнес сворачивает свою деятельность из-за пандемии

Объявлений в секторе «Коммерческая недвижимость» предложений стало значительно больше

Сегодня на сайтах объявлений в секторе «Коммерческая недвижимость» предложений стало значительно больше. В продаже можно найти не только небольшие павильоны и киоски, но и целые здания, сообщает телеканал « ТАКТ ». Так, на улице Запольной за 7,5 миллионов продается отдельно стоящее здание и складское помещение. Доход, как уверяет продавец, с него получится высокий. Никаких юридических обременений на имущество не наложено, дописано в тексте объявления.





За 4,5 миллиона на Пучковке продается отдельное помещение, где судя по фотографиям, некогда располагались бар или кафе. От пояснений продавец воздерживается, в тексте объявления описания нет, лишь пометка «срочно».

Можно купить и готовый бизнес. На Ленина 90/2 продается кафе с тремя банкетными залами, кухней и холодильным оборудованием. Здесь же сообщается о наличии гарантированной клиентуры исходя из предзаказов банкетов на 2020 год. Цена вопроса – всего 2 миллиона 100 тысяч рублей.





Продуктовый магазин с разливными напитками готовы продать за 430 тысяч рублей. В стоимость включены летняя площадка с мангалом, запас товара, оборудование и даже продавцы.





Среди предложений есть и магазины с готовым арендатором. Так, например, три дня назад появилось объявление, где помещение в центре города площадью 360 квадратных метров продается за 16 миллионов рублей. Продавец уверяет, что дело полностью налажено.





Примерно в это же время появилось объявление о продаже помещения на улице Павлова, там, по заверениям продавца, заключен долгосрочный договор аренды с автошколой. За 57 квадратных метров владелец просит 8,5 миллионов рублей.





Живой отклик в соцсетях вызвало объявление о продаже помещения в Торговом центре «Пушкинский». Его предлагают купить за 200 миллионов рублей. Правда, полную информацию об объекте продавец готов предоставить только после подписания соглашения о неразглашении.

Кстати, причины продажи имущества авторы предпочитают не указывать. Или ссылаются на переезд в другой город, желание сменить направление деятельности и прочее. Так, павильон на остановке «Улица Цюрупы» в Железнодорожном округе Курска готовы отдать за 350 тысяч рублей. Продавец уверяет, что место удобное, а пешеходный трафик просто огромный. Добавляет, что тут 10 лет располагался продуктовый магазин, а продать его приходится по семейным обстоятельствам.





Тем временем в региональном управлении федеральной налоговой службы сокращения числа индивидуальных предпринимателей не отмечают. Говорят, что число желающих закрыть ИП осталось примерно на уровне прошлого года.

Эльвира Гладких, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Курской области:

По состоянию на 1 апреля 2020 года на учете состоит 27853 индивидуальных предпринимателя. За первый квартал 2020 года встали на учет 1408 индивидуальных предпринимателей. Если сравнивать за аналогичный период прошлого года, то их встало на учет за первый квартал 2019 года 1192. Закрыли свою деятельность за первый квартал этого года 1356 индивидуальных предпринимателя, за аналогичный период прошлого года – 1205. Говорить о том, что сейчас закрываются индивидуальные предприниматели, нельзя. Правительством РФ принимаются меры по поддержке отраслей, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19. В частности, перенесены сроки предоставления отчетности, сроки уплаты для пострадавших отраслей, расширен перечень таких отраслей Постановлением правительства от 18 марта 2020 года №540, например, в этот перечень внесены следующие виды деятельности: розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой, обувью, ОКВЭД 4282, и розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами ОКВЭД 4789, и другие виды деятельности. Также постановлением правительства №409 предусмотрено правило предоставления отсрочки, рассрочки в уплате налогово-авансовых платежей по налогам и страховым взносам. Для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила сервис, с помощью которого налогоплательщики могут узнать, распространяется ли на них правило предоставления данных отсрочек и рассрочек. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки на заявление об отсрочке/ рассрочке и на обязательное соблюдение условий отсрочки. Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса можно на сайте ФНС России в специализированном разделе «Коронавирус. Меры поддержки бизнеса.





Пока не регистрируют роста числа безработных и службы занятости региона. По их информации, уровень безработицы остается неизменным, но количество обращений в службу занятости за последнее время возросло.





Елена Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области:

Сегодня в центре занятости региона зарегистрировано 4128 безработных, что составляет 0.73 – это уровень безработицы. Хочу сказать, что в 2019 году это число было больше – это 4592, уровень регистрируемой безработицы 0.8. Но в соответствии с постановлением Российской Федерации от 8 апреля 2020 года регистрация граждан в целях поиска подходящей работы сегодня осуществляется исключительно в онлайн-режиме на общероссийском портале «Работа в России». Все инструкции размещены как на самом портале «Работа в России», так и на официальном сайте комитета по труду и занятости Курской области». В процесс регистрации подается только заявление и резюме, других документов никаких не требуется. За период с 9 апреля через портал «Работа в России» на сегодняшний день поступило 2366 заявлений. И, конечно, в средствах массовой информации мы слышим прогноз и наших политиков, и экономистов о росте безработицы, и конечно, количество поданных заявлений говорит само за себя. Все данные заявления будут рассмотрены в установленном законодательством порядке.





Те, кто потерял работу в связи с коронавирусом, в ближайшие три месяца после признания безработными будут получать пособие в размере 12130 рублей. У остальных размер пособия будет зависеть от величины заработка перед увольнением.