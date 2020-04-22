Ночью под Курском пьяный водитель врезался в дерево

Причём он уже был лишён прав

Минувшей ночью в Курчатовском районе произошла авария с пострадавшим. Как сообщили в ГИБДД, примерно в полночь на 20 км автодороги «Иванино-Николаевка» 21-летний водитель на «ВАЗе 21102» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил травмы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Отмечается, что ранее этот автомобилист был лишен прав.