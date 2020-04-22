Чем карантин отличается от самоизоляции и кому грозят штрафы. Верховный суд дал разъяснения

Не всех под одну гребенку. Для разных групп нарушителей предусмотрены разные наказания

Итак, Верховный суд поясняет, что самоизоляция отличается от карантина. В последнем случае человеку выдается предписание о полном запрете на выход из дома. В эту категорию входят заражённые пациенты и контактировавшие с ними люди, а также вернувшиеся из-за границы. Нарушителей карантина могут наказывать по части 2 статьи 6.3 КоАП. Под эту же статью попадают заболевшие, уклоняющиеся от лечения. В этом случае и предусмотрены штрафы.

Для тех же, кто не входит в эту группу, то есть для нарушителей «общегражданского» режима самоизоляции, по мнению Верховного суда, подходит другая норма Кодекса - часть 1 статьи 20.6.1. В этом случае наказание - предупреждение. Это относится к тем, кто здоров, не контактировал с зараженным и не был за границей.