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Чем карантин отличается от самоизоляции и кому грозят штрафы. Верховный суд дал разъяснения

Не всех под одну гребенку. Для разных групп нарушителей предусмотрены разные наказания

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Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции. Обзор судебной практики опубликован на сайте суда. Если коротко - не всех под одну гребенку. Для разных групп нарушителей предусмотрены разные наказания. 

Итак, Верховный суд поясняет, что самоизоляция отличается от карантина. В последнем случае человеку выдается предписание о полном запрете на выход из дома. В эту категорию входят заражённые пациенты и контактировавшие с ними люди, а также вернувшиеся из-за границы. Нарушителей карантина могут наказывать по части 2 статьи 6.3 КоАП. Под эту же статью попадают заболевшие, уклоняющиеся от лечения. В этом случае и предусмотрены штрафы. 

Для тех же, кто не входит в эту группу, то есть для нарушителей «общегражданского» режима самоизоляции, по мнению Верховного суда, подходит другая норма Кодекса - часть 1 статьи 20.6.1. В этом случае наказание - предупреждение. Это относится к тем, кто здоров, не контактировал с зараженным и не был за границей.
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