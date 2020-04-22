Режим самоизоляции в Курске будет продлен на майские праздники.
В интервью телеканалу Россия 24 курский губернатор Роман Старовойт заявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до окончания майских праздников.
Ранее Роман Старовойт посетил курские больницы, перепрофилированные к приему больных коронавирусом и отметил, что все работы, проводимые в больнице №6 и в городском роддоме должны завершиться уже 28 апреля. При полной загрузке больницы имени Семашко данные медучреждения смогут принять в общей сложности еще более трехсот человек.