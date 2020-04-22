  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Режим самоизоляции в Курске будет продлен на майские праздники.

В интервью телеканалу Россия 24 курский губернатор Роман Старовойт заявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до окончания майских праздников.

Читайте также

«Очевидно, что, скорее всего, на 99% майские праздники мы должны будем прожить в режиме полной самоизоляции», - сообщил  в интервью в эфире телеканала Россия 24 Роман Старовойт. Отмена ограничений невозможна в нынешних условиях, когда уровень заболеваемости достаточно высок в области, а медучреждения еще не до конца готовы к возможному пику заражений коронавирусом. 
Ранее Роман Старовойт посетил курские больницы, перепрофилированные к приему больных коронавирусом и отметил, что все работы, проводимые в больнице №6 и в городском роддоме должны завершиться уже 28 апреля. При полной загрузке больницы имени Семашко данные  медучреждения смогут принять в общей сложности еще более трехсот человек.
+0 -6

Новая музыка

Лента новостей

Медико-социальную экспертизу в Курской области будут проводить заочно до октября

Вернувшихся из армии курян отправят на обязательную двухнедельную изоляцию

Курская область. В этом году в Железногорске направлены в суд четыре уголовных дела в отношении водителей

За неделю в Курской области составили 423 протокола за нарушение самоизоляции

Аппараты ИВЛ с истекшим сроком годности

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске