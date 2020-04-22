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В Курске снова начали торговать маршрутными листами

Цены варьируются от 100 до 500 рублей

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В Курске снова начали торговать маршрутными листами. Объявления появились на «Авито». Их блокируют, но тут же появляются новые. Цены варьируются от 100 до 500 рублей.

В честности, обратившись по объявлению с указанной ценой 100 рублей, можно купить 50 листов за 3 тысячи или 100 штук за 5 тысяч, пишет ИА «Секунда». Продавец оказывает услуги, как крупным и сейчас незаконно работающим предприятиям, которым необходимы маршрутные листы в большом количестве, так и семьям, желающим нарушить режим самоизоляции.
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