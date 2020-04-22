В основном наказывают нарушителей общественного порядка и тех, кто неадекватно реагирует на требования сотрудников полиции

За неделю в Курской области составили 423 протокола за нарушение самоизоляции. В основном наказывают нарушителей общественного порядка и тех, кто неадекватно реагирует на требования сотрудников полиции, пояснил на онлайн-конференции начальник отдела организации охраны общественного порядка регионального УМВД Андрей Расторгуев. В качестве примера он привёл компанию, распивавшую алкоголь в железногорском парке.





Кроме этого, с 16 апреля полицейские провели с непослушными курянами более 10 тысяч профилактических бесед.





При этом Андрей Расторгуев отметил, что составление протокола - не самоцель правоохранителей. Решение о сумме штрафа выносит суд. Сегодня она составляет от 1 до 30 тысяч рублей.