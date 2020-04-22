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Лента новостей / В России

Аппараты ИВЛ с истекшим сроком годности

Во Владимирской области выявлена поставка просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ.

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Генеральный прокурор Российской Федерации потребовал провести проверку информации, опубликованной в СМИ о поставке в учреждения здравоохранения города Владимира аппаратов ИВЛ с истекшим сроком годности. 
На сайте областной прокуратуры Владимирской области опубликовано сообщение, в котором говорится, что в ходе проверки был установлен факт поступления в лечебные учреждения города 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА – 5 НР» для лечения больных коронавирусной инфекцией. Срок их хранения истек более 15 лет назад. При этом аппараты не проходили специализированного обслуживания для поддержания пригодности. Так же отсутствуют сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения к ним. Территориальный отдел Росздравнадзора заявил, что для работы просроченных аппаратов требуется анестетик «фторотан» (лекарственный препарат, предназначенный для введения в наркоз), который не используется уже более 15 лет. Всего на приобретение недоброкачественного оборудования было потрачено 6 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
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