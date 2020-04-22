Курская область. В этом году в Железногорске направлены в суд четыре уголовных дела в отношении водителей

В частности, виновнику февральской аварии грозит 5 лет тюрьмы

В этом году в Железногорске направлены в суд четыре уголовных дела в отношении водителей, сбивших пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, информирует официальный сайт регионального УМВД.





В частности, в феврале улице Сентюрева города горняков произошло смертельное ДТП. Водитель на автомобиле УАЗ, подъезжая к «зебре», не убедился в отсутствии там пешеходов и не притормозил. В тот момент дорогу переходил молодой человек. Автомобиль его сбил. От полученных травм пешеход скончался в больнице.





Как показала экспертиза, водитель был трезвым. Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы.