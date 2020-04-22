Вернувшихся из армии курян отправят на обязательную двухнедельную изоляцию

А всех призывников протестируют на COVID-19

1-го апреля в Курской области, как и по всей стране, стартовала призывная кампания. Однако сейчас сотрудники всех призывных комиссий региона, как и большинство россиян, находятся в режиме самоизоляции и работают дистанционно. Возобновить работу призывных комиссий планируется с 6-го мая, а с 20-го числа должна начаться отправка новобранцев в войска. О том, как будет проходить кампания, рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов.





Чтобы минимизировать вероятность инфицирования на всех призывных комиссиях будут соблюдать все меры предосторожности: парням обязательно будут измерять температуру, на обследование не допустят тех, у кого явные признаки респираторных заболеваний. Потоки призывников на медкомиссии будут разводить. Всех ребят обеспечат медицинскими масками и резиновыми перчатками. На призывных комиссиях будут использоваться дезинфицирующие средства.





Перед отправкой в войска все ребята в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19 и получат необходимые средства индивидуальной защиты.





Ещё одно важное изменение - в этот весенний призыв учащихся 11 классов повестки в военкомат не получат.





Также меры предосторожности будут соблюдаться и при постановке на учет тех, кто вернулся этой весной из армии, отметил военком. Этих ребят сначала отправят на двухнедельную самоизоляцию, и только потом они смогут прийти в военный комиссариат, соблюдая все меры индивидуальной защиты.





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