  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Медико-социальную экспертизу в Курской области будут проводить заочно до октября

Это касается, как проходящих эту  процедуру  впервые, так и повторно

Читайте также

Установление степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и выдача соответствующих справок теперь будет осуществляться заочно. Из-за коронавируса освидетельствование проведут без личного участия пациента. Причём это касается, как проходящих эту  процедуру в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы впервые, так и повторно, отметили в администрации. 

Специалисты будут выносить решения на основании документов, предоставленных лечебными учреждениями. Справки и индивидуальные программы реабилитации курянам разошлют по почте, а в Фонд социального страхования документы передадут в электронном виде. Такой порядок будет действовать до 1 октября.

Тем же, у кого срок очередного переосвидетельствования приходится на 1 марта - 1 октября, все документы продлят автоматически на полгода. Программа реабилитации со всеми рекомендациями останется прежней, включая обеспечение техническими средствами. 

Выплаты пострадавшим на производстве и обеспечение их техническими средствами реабилитации, как и прежде будет осуществлять Фонд социального страхования.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Вернувшихся из армии курян отправят на обязательную двухнедельную изоляцию

Курская область. В этом году в Железногорске направлены в суд четыре уголовных дела в отношении водителей

За неделю в Курской области составили 423 протокола за нарушение самоизоляции

Аппараты ИВЛ с истекшим сроком годности

Мошенники выудили у курского врача почти 200 тысяч рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске