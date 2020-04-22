Медико-социальную экспертизу в Курской области будут проводить заочно до октября

Это касается, как проходящих эту процедуру впервые, так и повторно

Установление степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и выдача соответствующих справок теперь будет осуществляться заочно. Из-за коронавируса освидетельствование проведут без личного участия пациента. Причём это касается, как проходящих эту процедуру в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы впервые, так и повторно, отметили в администрации.





Специалисты будут выносить решения на основании документов, предоставленных лечебными учреждениями. Справки и индивидуальные программы реабилитации курянам разошлют по почте, а в Фонд социального страхования документы передадут в электронном виде. Такой порядок будет действовать до 1 октября.





Тем же, у кого срок очередного переосвидетельствования приходится на 1 марта - 1 октября, все документы продлят автоматически на полгода. Программа реабилитации со всеми рекомендациями останется прежней, включая обеспечение техническими средствами.





Выплаты пострадавшим на производстве и обеспечение их техническими средствами реабилитации, как и прежде будет осуществлять Фонд социального страхования.