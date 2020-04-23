В Курске 150-летнюю годовщину со дня рождения Ленина отметили без массовых мероприятий

Впрочем, и в предыдущие годы некогда значимое событие не собирало большого количества людей

150 лет назад родился основатель первого в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин. В Курске юбилей вождя мирового пролетариата прошел без массовых мероприятий, сообщает телеканал « ТАКТ ». Виной тому пандемия коронавируса. Впрочем, и в предыдущие годы некогда значимое событие не собирало большого количества людей.





Память Владимира Ленина увековечена на территории всего бывшего СССР во множестве памятников, названиях улиц и учреждений. Курск – не исключение. Еще в 1918 году центральная улица города, Московская, была переименована в честь вождя мирового пролетариата. В 1924 году было принято решение установить на Красной площади памятник Ленину.





«Желая запечатлеть в памяти всего населения образ любимейшего из любимых, великого вождя трудящихся Владимира Ильича Ленина, многолюдное общегородское собрание граждан г. Курска, состоявшееся 23 января сего года в Рабочем Дворце, постановило воздвигнуть Владимиру Ильичу памятник на Красной площади в г. Курске и в месячный срок построить самолет "Ильич" от лица Курской губернии. Величие и обаяние памятника, который воздвигает население Курской губернии на Красной площади, должны соответствовать величию и обаянию могучей фигуры угасшего вождя»





Этот памятник был разрушен в годы Великой Отечественной войны. В 1956 году, под руководством советского скульптора Матвея Манизера, был воздвигнут новый. Он считается одним из самых лучших среди всех памятников основателю Советского государства.





В советское время день рождения вождя мирового пролетариата отмечался пышно и широко. После развала СССР – гораздо скромнее. В нынешнем же году на Красной площади и улице Ленина 22 апреля практически пусто. Лишь изредка проходят люди пенсионного или предпенсионного возраста. К личности Владимиру Ильича относятся с уважением, а к его деятельности и методам – по-разному.





Величайший был человек. И умнейший. Таких еще, наверное, лет 300 не будет. Так мне кажется. Мы воспитывались при Советском Союзе. Мы друг за друга были, как говорится, горой. А сейчас другое время. Люди были добрее, намного добрее»





Положительно отношусь, с уважением. Я выходец из рядов, которые уважали и любили нашего вождя. Благодарен ему за то, что он построил социалистическое общество в Советском Союзе. Достойное общество.





- Умный человек был, хороший. Но что замутил здесь – это только сейчас разбираться нужно. И не нам разбираться. Мы жили с верой, что он удачно перевернул все, а сейчас говорят, что это неправильно. Никому не нужна была эта революция, но она назревала не от него. Он просто дал ей толчок. Но он умный человек, хороший. Я считаю, что хорошие люди иногда попадают в такие переделки, что им не позавидуешь»